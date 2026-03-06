Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Em van impedir entrar al Camp Nou amb el carregador del portàtil"
Aficionados durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, en el Camp Nou el 3 de Marzo de 2026 / JORDI COTRINA
Elías Vera
Com a soci del Barça, vull denunciar un fet que em va passar quan vaig intentar entrar al camp per presenciar el partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid del passat dimarts . Després de 20 minuts de fer cua, vaig arribar al control i vaig ensenyar la bossa: bufanda, llibre i carregador del portàtil. Em van impedir entrar amb el carregador al·legant que la normativa no ho permet.
A deu minuts de l’inici del partit, les alternatives que em van oferir eren absurdes: anar a casa a deixar-lo o tornar a travessar la multitud per amagar-lo a la Travessera de les Corts. Davant la meva negativa, em van obligar a llençar-lo a una paperera per poder accedir. La incoherència és evident: si l’accés depèn del mòbil i d’una aplicació, prohibir un carregador (de la mida del telèfon) pot deixar-te fora si vens de treballar i et quedes sense bateria.
Si s’exigeix entrada digital, s’haurien de permetre carregadors, que no són barats. La sensació d’agravi creix en veure que en altres partits han entrat bengales o ampolles. Es castiga més qui col·labora que qui intenta colar-los. És difícil no sentir-se indignat després de veure’m forçat a desfer-me del carregador.
