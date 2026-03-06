"Em van impedir entrar al Camp Nou amb el carregador del portàtil"

Aficionados durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, en el Camp Nou el 3 de Marzo de 2026 / JORDI COTRINA

Elías Vera



Com a soci del Barça, vull denunciar un fet que em va passar quan vaig intentar entrar al camp per presenciar el partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid del passat dimarts . Després de 20 minuts de fer cua, vaig arribar al control i vaig ensenyar la bossa: bufanda, llibre i carregador del portàtil. Em van impedir entrar amb el carregador al·legant que la normativa no ho permet.

A deu minuts de l’inici del partit, les alternatives que em van oferir eren absurdes: anar a casa a deixar-lo o tornar a travessar la multitud per amagar-lo a la Travessera de les Corts. Davant la meva negativa, em van obligar a llençar-lo a una paperera per poder accedir. La incoherència és evident: si l’accés depèn del mòbil i d’una aplicació, prohibir un carregador (de la mida del telèfon) pot deixar-te fora si vens de treballar i et quedes sense bateria.

Si s’exigeix entrada digital, s’haurien de permetre carregadors, que no són barats. La sensació d’agravi creix en veure que en altres partits han entrat bengales o ampolles. Es castiga més qui col·labora que qui intenta colar-los. És difícil no sentir-se indignat després de veure’m forçat a desfer-me del carregador.