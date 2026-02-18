"El impacto de la IA en el trabajo humano nos obligará a adaptarnos"

Archivo - Imagen de recurso de inteligencia artificial (IA). / SOPRA STERIA - Archivo

Luis Miguel Reyes



En España, como en buena parte del mundo, hemos abierto un intenso debate sobre la inmigración. Se repite que existe un problema grave, que peligra el empleo, la cultura o el futuro de nuestros hijos. Sin embargo, más allá de percepciones y miedos, los datos no sostienen ese alarmismo. Y, sobre todo, estamos ignorando un cambio mucho más profundo.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Soy programador desde hace casi 30 años. He visto nacer muchas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Hasta hace poco era un apoyo; hoy, en cuestión de semanas, todo ha cambiado. Están surgiendo sistemas capaces de realizar tareas complejas de forma autónoma, aprender, adaptarse y ejecutar procesos sin intervención humana. No es ciencia ficción. Trabajo con estas herramientas cada día. Ya entran en el ámbito legal, administrativo, empresarial y en la propia programación.

El impacto será enorme. El trabajo humano pasará de ejecutar a supervisar. Con la robótica, también el empleo físico cambiará. Pero el golpe no será solo económico. Nuestra sociedad está organizada alrededor del trabajo: de él depende nuestra autoestima, identidad y lugar en el mundo. ¿Qué ocurrirá cuando deje de ser el centro? Y, sin embargo, seguimos centrando el debate en quienes llegan buscando lo mismo que todos: una vida digna y seguridad para sus familias.

Quizá la cuestión no sea cuántos migrantes llegan sino cómo vamos a adaptarnos a esta transformación. Menos ruido y consignas fáciles, y más reflexión para rediseñar nuestro sistema y asegurar una vida digna para todos en un mundo que ya está cambiando.