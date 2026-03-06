Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La immigració no és un problema sinó una oportunitat"
Niños inmigrantes e hijos de inmigrantes, y vecinos del barrio del Remei de Vic juegan a fútbol en un parque. / zowy voeten
Iain Kavanagh
La presència d’estrangers al nostre territori és, cada vegada més, una realitat amb la qual cal tractar regularment. Què suposa això per a un país? Entre altres motius, cal destacar que suposa un enriquiment cultural. Aquestes persones sovint fugen de conflictes interns i busquen millores en un país estranger. Per què haurien de ser ells els causants de més delinqüència o problemes de seguretat?
Precisament fugen d’això, si no volem que hi hagi cap problema, hauriem d'ajudar a aquesta gent a construir una millor vida pel simple fet que nosaltres sí podem. Que vulguin establir-se al teu territori és un privilegi ja que significa que confien estar en un territori segur, en una societat segura. Ajudar-los també t’ajuda a tu, ajuda a tothom, enriqueix la societat a la qual tots pertanyem.
La immigració no és un problema, és una oportunitat, una oportunitat de la qual tothom pot treure profit especialment per créixer, no només com a individus sinó junts, com a societat.
