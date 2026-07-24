.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"La imagen de España sale muy reforzada por el triunfo en el Mundial de fútbol"

Jugadores de España celebran con el trofeo tras ganar la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey.

Jugadores de España celebran con el trofeo tras ganar la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey. / Omar Alonso / EFE

Fernando de la Torre

Fernando de la Torre

0 Comentarios

Mucho se ha escrito y se escribirá sobre el espectacular éxito de la selección española de fútbol, consiguiendo su segundo titulo mundial. A todos nos ha aportado una gran alegría pero, sobre todo, hay que resaltar las maneras como se ha conseguido: con limpieza, deportividad y trabajo en equipo. Pero lo que más me ha emocionado ha sido la respuesta a nivel mundial a semejante gesta.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

No ha habido país que no se haya alegrado por el triunfo de España. El ver a la gente entusiasmada celebrando el gol de Ferran en países tan dispares como Irlanda, Palestina, México, Colombia, Inglaterra o Alemania demuestra que todavía hay esperanza en el buen uso del deporte. No recuerdo nada parecido desde el triunfo de Italia en España 82, que también aglutinó a tanta gente.

El poder haber llevado tanta alegría a tantos rincones del mundo es el mayor de los éxitos de esta selección y no nos quepa duda de que la imagen de España sale muy reforzada de este campeonato. Por desgracia, no puedo decir lo mismo de mi querida Argentina que con la imagen nefasta que ellos mismos se han encargado de crear celebrando sus triunfos y corroborada, sobre todo, con su mal perder en la derrota, les va a perjudicar mucho más de lo que se imaginan.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años