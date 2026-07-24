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"La imagen de España sale muy reforzada por el triunfo en el Mundial de fútbol"
Jugadores de España celebran con el trofeo tras ganar la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey. / Omar Alonso / EFE
Fernando de la Torre
Mucho se ha escrito y se escribirá sobre el espectacular éxito de la selección española de fútbol, consiguiendo su segundo titulo mundial. A todos nos ha aportado una gran alegría pero, sobre todo, hay que resaltar las maneras como se ha conseguido: con limpieza, deportividad y trabajo en equipo. Pero lo que más me ha emocionado ha sido la respuesta a nivel mundial a semejante gesta.
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No ha habido país que no se haya alegrado por el triunfo de España. El ver a la gente entusiasmada celebrando el gol de Ferran en países tan dispares como Irlanda, Palestina, México, Colombia, Inglaterra o Alemania demuestra que todavía hay esperanza en el buen uso del deporte. No recuerdo nada parecido desde el triunfo de Italia en España 82, que también aglutinó a tanta gente.
El poder haber llevado tanta alegría a tantos rincones del mundo es el mayor de los éxitos de esta selección y no nos quepa duda de que la imagen de España sale muy reforzada de este campeonato. Por desgracia, no puedo decir lo mismo de mi querida Argentina que con la imagen nefasta que ellos mismos se han encargado de crear celebrando sus triunfos y corroborada, sobre todo, con su mal perder en la derrota, les va a perjudicar mucho más de lo que se imaginan.
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