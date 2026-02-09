"Per fi arriba la igualtat en trampolí llarg als Jocs d'hivern de Milà"

"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Carles Flores
Ara que han començat els Jocs Olímpics d’hivern 2026 a Milà-Cortina, val la pena remarcar un fet transcendent. Per primera vegada en tota la història, les dones podran competir en el trampolí llarg i no només en el petit com fins ara, el qual es va incorporar a partir de Sotxi 2014. Durant molts anys, les institucions van considerar el trampolí gran com massa perillós i van justificar la negativa afirmant que no hi havia prou saltadores d’alt nivell per garantir una competició profunda.
Tots aquests arguments es van anar debilitant a mesura que creixien les copes del món femenines, augmentava la base d’atletes i les marques de distància i puntuació s’acostaven cada vegada més a les masculines. Saltadores com Lindsey Van, Sarah Hendrickson, Daniela Iraschko-Stolz i moltes altres van lluitar obertament durant anys contra aquesta discriminació.
En els darrers anys, les dones han demostrat una capacitat tècnica més que suficient per competir en trampolí gran. A la Copa del Món ja fa temps que hi salten, i amb resultats excel·lents. El COI, finalment, ja no ha tingut cap altra argument sòlid per mantenir la prohibició.
La incorporació del trampolí gran femení a Milà-Cortina 2026 és el resultat d’una lluita llarga contra prejudicis antics i decisions institucionals conservadores. És un pas que hauria d’haver arribat molt abans, però que finalment situa el salt d’esquí en un camí més just i coherent. El 2026 marca, per tant, un pas històric cap a la igualtat dins d’aquesta disciplina.
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
