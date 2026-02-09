.com .cat
ENTRE TODOS
"Per fi arriba la igualtat en trampolí llarg als Jocs d'hivern de Milà"

Los juegos olímpicos de invierno impactan sobre el hielo y la propia nieve, según un informe / Agencias

Carles Flores

Ara que han començat els Jocs Olímpics d’hivern 2026 a Milà-Cortina, val la pena remarcar un fet transcendent. Per primera vegada en tota la història, les dones podran competir en el trampolí llarg i no només en el petit com fins ara, el qual es va incorporar a partir de Sotxi 2014. Durant molts anys, les institucions van considerar el trampolí gran com massa perillós i van justificar la negativa afirmant que no hi havia prou saltadores d’alt nivell per garantir una competició profunda.

Tots aquests arguments es van anar debilitant a mesura que creixien les copes del món femenines, augmentava la base d’atletes i les marques de distància i puntuació s’acostaven cada vegada més a les masculines. Saltadores com Lindsey Van, Sarah Hendrickson, Daniela Iraschko-Stolz i moltes altres van lluitar obertament durant anys contra aquesta discriminació.

En els darrers anys, les dones han demostrat una capacitat tècnica més que suficient per competir en trampolí gran. A la Copa del Món ja fa temps que hi salten, i amb resultats excel·lents. El COI, finalment, ja no ha tingut cap altra argument sòlid per mantenir la prohibició.

La incorporació del trampolí gran femení a Milà-Cortina 2026 és el resultat d’una lluita llarga contra prejudicis antics i decisions institucionals conservadores. És un pas que hauria d’haver arribat molt abans, però que finalment situa el salt d’esquí en un camí més just i coherent. El 2026 marca, per tant, un pas històric cap a la igualtat dins d’aquesta disciplina.

