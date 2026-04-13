"La igualdad real exige voluntad política, cambios y dejar de mirar a otro lado"

Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad del 8M titulada Mujeres de alto valor

María del Mar Macías



Se habla de avances en igualdad, pero la realidad demuestra que todavía vivimos en una sociedad donde las desigualdades siguen marcando la vida de muchas mujeres. No siempre se ven, pero están ahí, condicionando carreras, salarios y oportunidades. Y lo más preocupante es que, a menudo, se asumen con normalidad. Las brechas salariales, las dificultades para conciliar o la escasa presencia femenina en los espacios de poder no son casualidades.

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Son el reflejo de un sistema que sigue sin ofrecer las mismas condiciones ni el mismo reconocimiento. A ello se suman los micromachismos cotidianos -comentarios, actitudes o roles impuestos- que perpetúan un modelo desigual bajo una falsa apariencia de progreso. No basta con celebrar los logros conseguidos. La igualdad real exige voluntad política, cambios estructurales y una sociedad que deje de mirar hacia otro lado.

Mientras una sola mujer vea limitada su libertad o sus oportunidades por razón de género, no podremos hablar de verdadera igualdad.