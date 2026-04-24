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"El problema no es quién llega sino quién puede intentarlo"
Una classe de Biologia de la catedràtica i investigadora Berta Alsina, a la UPF. | PAU GRACIÀ
Víctor Andrada
Hay realidades que no necesitan estadísticas porque se han vivido en primera persona. Yo he pasado por dos institutos públicos y un campus privado en el ámbito sanitario, y si algo recuerdo con claridad es que la mayoría de mis profesoras eran mujeres. No hacía falta ningún gráfico: bastaba con levantar la vista en clase. El artículo sobre el aumento de profesoras e investigadoras apunta a algo que, en el fondo, ya sabíamos: educación y sanidad están claramente feminizadas en su base.
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Hasta aquí, poco debate. Lo interesante -y donde empieza la incomodidad- es cuando uno mira hacia arriba. Ahí, como en muchas otras estructuras, los nombres cambian y el patrón se repite: más hombres en los puestos de dirección. Ahora bien, convertir esto en una obsesión por el 50%-50% exacto me parece tan artificial como intentar que todos los grupos de WhatsApp tengan el mismo número de mensajes de cada persona, como si la conversación no dependiera de quién tiene algo que decir en cada momento.
Forzar el equilibrio a toda costa puede acabar siendo más extraño que justo. Sí, hay una tendencia histórica que ha favorecido a los hombres en posiciones de poder. Negarlo sería ingenuo. Pero también lo sería ignorar que muchas dinámicas están cambiando de forma progresiva, sin necesidad de llevarlas al extremo. Porque cuando la corrección se vuelve rígida, corre el riesgo de parecerse demasiado a aquello que critica.
Al final, lo verdaderamente importante no es cuadrar cifras como si fueran un Excel, sino garantizar que nadie quede fuera por su género. Si eso se cumple, el resto debería ser consecuencia natural, no imposición. Porque el problema no es quién destaca sino cuando a alguien ni siquiera le dejan intentarlo.
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