"Ignorar les demandes dels mestres no contribuirà a millorar l’educació"
La manifestación de docentes catalanes en Tarragona / Zowy Voeten
Eloi Rubio
Les mobilitzacions del personal educatiu d’aquests dies han tornat a posar sobre la taula les condicions en què es desenvolupa l’ensenyament al nostre país. Les reivindicacions sobre les ràtios a les aules i la situació del professorat no són noves, però sí que evidencien un malestar que s’arrossega des de fa temps. Al mateix temps, els talls de carreteres i les afectacions a la mobilitat mostren fins a quin punt el conflicte ha escalat. Aquest tipus d’accions generen debat, ja que afecten el conjunt de la ciutadania.
Més enllà de les formes, potser cal posar el focus en el fons de la qüestió. La qualitat del sistema educatiu depèn en gran part de les condicions en què treballa el professorat. Ignorar aquestes demandes difícilment contribuirà a millorar l’educació. Situacions com aquesta recorden que invertir en educació no és només una qüestió sectorial, sinó una aposta de futur per a tota la societat.
"La vaga de professors explicada als meus alumnes de la generació Z"
Aurora Trigo Sant Quirze del Vallès
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- MUNDIAL DE MOTOGP Márquez: “Aún no soy yo, no voy cómodo, voy muy rígido, debo mejorar”
- Empresas Ayesa, la joya andaluza que trocea un fondo
- FÚTBOL El Atlético se tiñe de azulgrana en el derbi ante el Real Madrid de Arbeloa
- CORTO Y AL PIE Si Gaudí empezara hoy: la Sagrada Família y Barcelona
- Una década después De Podemos y Cs a Vox y Alvise: el 'voto protesta' baja pero aún atrae al 25% del electorado y vira a la derecha