.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"La Iglesia debe expulsar a todos los pederastas"

Archivo - Ciudad del Vaticano

Archivo - Ciudad del Vaticano / Sabine Dobel/dpa - Archivo

Pía Celeste Villafañe

0 Comentarios

¿Por qué el Papa no expulsa de su seno a los miembros de la Iglesia cuyos casos, primero denunciados, luego probados y finalmente encubiertos acabaron recolocando a agresores en sitios lejanos para otra vez volver a delinquir? Creo que la Iglesia debería ser más drástica y tomar en serio las denuncias. Lo que sucede es que a muchos niños les costarán años procesar, entender y animarse a hablar de lo que han vivido.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Lo digo desde la fe. Pues yo creo que cuando hago algo, por pequeño que sea, Dios me está mirando y aprueba o desaprueba mi conducta, yo lo noto, lo siento así. Si estas personas, a solas con un niño, creen que nadie los vio hacer nada malo, en principio no creen en Dios. Pobres niños, arrastrarán muchas secuelas que no sabrán descifrar hasta pasados años, que lo sucedido era impropio de una persona que debería haberlos cuidado.

Expulsen de la Iglesia a los pederastas, impónganles penas como la falta de retribución y ya verán como remitirá "la plaga".

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años