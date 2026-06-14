"La Iglesia debe expulsar a todos los pederastas"

Archivo - Ciudad del Vaticano / Sabine Dobel/dpa - Archivo

Pía Celeste Villafañe



¿Por qué el Papa no expulsa de su seno a los miembros de la Iglesia cuyos casos, primero denunciados, luego probados y finalmente encubiertos acabaron recolocando a agresores en sitios lejanos para otra vez volver a delinquir? Creo que la Iglesia debería ser más drástica y tomar en serio las denuncias. Lo que sucede es que a muchos niños les costarán años procesar, entender y animarse a hablar de lo que han vivido.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Lo digo desde la fe. Pues yo creo que cuando hago algo, por pequeño que sea, Dios me está mirando y aprueba o desaprueba mi conducta, yo lo noto, lo siento así. Si estas personas, a solas con un niño, creen que nadie los vio hacer nada malo, en principio no creen en Dios. Pobres niños, arrastrarán muchas secuelas que no sabrán descifrar hasta pasados años, que lo sucedido era impropio de una persona que debería haberlos cuidado.

Expulsen de la Iglesia a los pederastas, impónganles penas como la falta de retribución y ya verán como remitirá "la plaga".