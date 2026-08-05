"Las IA's son apocalípticas, nunca podrán integrarse"

Imagen de un centro de datos para servidores de Inteligencia Artificial. / Hanwha Data Centers.

Luis Fernando Crespo



Todavía no he utilizada ninguna de las IA´s que han salido al mercado, y ya me asustan todas. La inteligencia artificial suele narrarse como una revolución inmaterial: algoritmos, capacidad de cálculo, automatización cognitiva…, todo en su imaginario remite a un universo de abstracción. Pero la IA no vive en una nube etérea. Descansa sobre una infraestructura física inmensa, exigente y vulnerable. Necesita electricidad abundante, centros de datos, sistemas de refrigeración (agua), chips de última generación, materiales ultrapuros, gases industriales especializados y una logística internacional de precisión.

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Bajo su apariencia futurista, la inteligencia artificial sigue siendo una industria extractiva y, por lo tanto, generadora de residuos industriales de difícil tratamiento y de imposible reciclaje pro agotamiento. La Inteligencia Artificial que pretende ser Inteligencia Absoluta es profundamente material, necesita un soporte físico tan costoso que no todos pueden proporcionárselo, de esa necesidad trata la especulación financiera que hay alrededor de esta tecnología.

No hay lugar físico ni recursos naturales para todas ellas, han abierto las puertas a la codicia y la violencia, a la eliminación mutua como única garantía de subsistencia, no cabe la cooperación y el entendimiento entre ellas. Son apocalípticas, nunca podrán integrarse.