"Utiliza la IA, pero no olvides sumarle tu talento"

Una persona usa la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT en el ordenador. / Europa Press

Hugo Modesto Izurdiaga



Al momento de escribir un editorial, una carta o un simple correo, nunca la uses con el fin de que piense por ti. Cuando dejamos que la IA redacte por sí misma, perdemos la identidad de aplicar nuestra reflexión propia. La inteligencia artificial es una herramienta práctica e indispensable que facilita ordenar las ideas y convertirlas en escritos de lectura óptima. De hecho, ya está incluida en los correctores ortográficos y en los buscadores de términos redundantes, lo que ayuda a que un texto quede profesional y libre de clichés.

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Sin embargo, un punto crucial es que no debemos olvidarnos de las capacidades propias que todos tenemos y que ningún procesador de datos puede emular. Existe el mito popular de que utilizamos una mínima fracción de nuestro cerebro, pero tal afirmación es falsa. A mis 72 años, he aprendido que los seres humanos poseemos una lucidez biológica excepcional que contribuye a estructurar los conocimientos, resolviendo problemas en segundo plano; solo hay que darle tiempo.

Lo ideal es plasmar un pensamiento y dejarlo en un borrador durante 24 horas -técnica de redacción avalada por la neurociencia cognitiva-. Al día siguiente de haber escrito el material, emergerá el razonamiento propio para ayudarnos a visualizar, con total claridad, fragmentos que antes no habíamos advertido. A mi parecer, es una fórmula que no falla.

Reconozco que la IA me ha enseñado a mejorar mi lenguaje y a expresarme mejor; más allá de lo que nos facilite, la capacidad y el instinto intelectual siempre deberán prevalecer. En definitiva: si bien la IA nos aporta la estructura e información para realizar un manifiesto, es el ser humano el encargado de aportarle un estilo único y personal.