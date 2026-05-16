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"La IA puede suponer el fin del mundo como lo conocemos"
Los robots autónomos Unitree en el stand Innov 8 France en WAIFC 2026. / A. Sacristán.
Andrés Martínez
Estamos abocados a que unas pocas elites dominen el mundo y solo quede una pequeña parte de la humanidad a su servicio. La revolución de la IA mezclada con la robótica plantea un panorama completamente diferente al de las revoluciones pasadas porque podremos ser sustituidos tanto en el campo como en la fábrica y en la oficina.
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La nueva estructura laboral de un país como por ejemplo España no podrá componerse de cinco millones de médicos, cinco millones de fontaneros y cinco millones de electricistas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con revoluciones pasadas porque aunque aparezcan nuevas labores también podemos ser sustituidos en ellas, y aunque aun así queden tareas de supervisión siempre son ínfimas comparadas con las de ejecución.
Hay quienes plantean que si nadie tiene trabajo no habrá consumo, pero el paradigma cambia, la economía no vendrá marcada por el consumo, porque a los que ya son dueños de todos los bienes y medios poco les interesará que no exista el mismo.
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