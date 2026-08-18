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"La IA en la gestió de correspondència i paqueteria"
Empleados de una empresa de transporte de paquetería de Barcelona. / FRANCESC CASALS
Antonio Yus Piazuelo
La intel·ligència artificial (IA) està revolucionant els sectors econòmics, entre aquests, la gestió postal i de paqueteria automatitzant la classificació documental i logística, accelerant així l’atenció al client, optimitzant rutes i flotes, reduint temps d’entrega, costos i l’impacte ambiental, i per això grans operadors com Correos Express, Amazon o FedEx ja usen models impulsats per IA.
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I és que l’entrega i la classificació de paquets són fonamentals en la logística per garantir el trasllat amb èxit de les mercaderies des del magatzem fins al client, i quan més creix la demanda d’entregues més ràpides i precises, l’eficiència d’aquests processos esdevé important. Així es millora la velocitat, precisió i fiabilitat de les operacions logístiques amb eines com els xatbots, intel·ligència d’'última milla’ (informant sobre l’hora de l’entrega i gestió d’incidències); la logística inversa (automatització del flux de devolucions, avaluació de l’estat dels articles i gestió de reemborsaments); ports intel·ligents i entrega segura, i solucions tecnològiques de diversos tipus segons necessitats empresarials per optimitzar els processos de preparació i processament de productes (‘picking’).
Ara bé, no podem oblidar reptes com els costos d’implementació (requereixen grans inversions inicials en comprar nous equips, actualitzar els existents i el seu manteniment, cosa que és una barrera sobretot per a les pimes), la complexitat en la integració de sistemes (que requereix ajustos i, per tant, consumir temps i diners), seguretat de les dades, etc. Tenim massa dependència de la tecnologia, però també cal pensar en els avantatges i el futur de la IA. Ja ho veurem.
Participaciones de loslectores
"Almaraz no se cierra"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
"El arte de ser manipulados..., sutilmente"
Frank Fernández Sant Feliu de Guíxols
"La ilusión de la solidez"
Jesús Sánchez Albacete
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