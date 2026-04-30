Un análisis de sangre con inteligencia artificial abre la puerta al diagnóstico precoz de la lepra

Javier González



Recientemente, el Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha presentado el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial en Medicina, una publicación pionera en España y en Europa. El texto propone un uso responsable, ético y humanista de estas herramientas. La obra insiste en que la IA debe apoyar, pero no sustituir el juicio clínico, abordando cuestiones como la validación científica, la bioética, los derechos y la relación médico-paciente.

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Ya existe mucha literatura sobre los riesgos del uso de la IA: sesgos, manipulación, pérdida de control... En este sentido, muchos expertos advierten del peligro de delegar el juicio humano en sistemas cuya fiabilidad puede generar una confianza excesiva. Sin duda, el uso de la IA mejora la actividad humana en muchas esferas, aunque su uso perverso forma parte de la cara B de cualquier avance histórico.

Aprovechemos lo mejor que puede ofrecernos para incrementar el bienestar de todos, sin perder de vista que el factor humano debe seguir estando presente. Sobre todo en ámbitos donde está en juego una dimensión social que apela directamente a nuestra condición humana; el trato a los enfermos es uno de ellos.