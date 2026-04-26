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"La IA debe ser creativa, no una máquina para crear guiones"
Double exposure of woman working on computer andhuman brain hologram drawing. Top View. Ai concept. IA Inteligencia artificial generico recurso grafico / EPC_EXTERNAS
Diego Méndez
La presentación del WAIFF, el festival de cine con inteligencia artificial, reabre el debate sobre la autoría y creatividad de la IA. Pero tenemos que darnos cuenta de que la inteligencia artificial no escribe guiones, ni crea películas sin la intervención de una persona. Lo que debemos cuestionarnos es qué aporta realmente ese humano que usa la IA. Si esa persona solo abre la aplicación y pide un guion o una película sin más parámetros ni ninguna intención más que la de generar contenidos a bajo coste, el contenido será más autoría de la IA que del humano.
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No debemos demonizar a la tecnología. Es como cuando aparecieron los primeros fotógrafos y los pintores consideraban que no había mérito en capturar una imagen con una cámara. Un debate parecido surgió cuando pasamos de la fotografía analógica a la digital. El problema no eran las cámaras digitales, sino si el fotógrafo sabía usar la cámara o si, simplemente, la ponía en automático.
Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Lo que tenemos que ver es si cuando le pedimos hacer el guion lo estamos haciendo en automático o si hemos aprendido a usarla de la manera creativa. La IA debe ser una herramienta de la creatividad, no una máquina para crear guiones.
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