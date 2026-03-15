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"La IA está colonizando la recepción de los hoteles"
Un viajero realiza el check in en la recepción del hotel. / E.D.
Kenia León
Como estudiante de Turismo, observo con fascinación y recelo como la IA coloniza la recepción de los hoteles. Los 'chatbots' resuelven dudas en segundos y los quioscos de 'auto-check-in' eliminan esperas, en segundos, optimizando una eficiencia que el mercado aplaude. Sin embargo, me pregunto si en esta carrera tecnológica no estaremos perdiendo la esencia de nuestra profesión: la hospitalidad/ hotelería.
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Un algoritmo puede procesar una reserva de forma impecable, pero carece de la empatía necesaria para detectar el cansancio de un viajero tras un vuelo cancelado o la ilusión de una pareja en su luna de miel. La IA debe ser una herramienta para ayudarnos a mejorar, no mal acostumbrarnos a ni siquiera pensar; da miedo, ya que no sirve para sustituir el contacto humano sino para agilizar ciertas tareas.
Si automatizamos el alma del hotel, terminaremos gestionando almacenes de personas en lugar de hogares temporales. El futuro del turismo no debe estar tan alterado, debe seguir siendo, ante todo, humano, o al menos no depender al 100% de la IA. Ya que si sigue dominando, en un futuro próximo muchas personas se quedarán sin trabajo, y podríamos llegar incluso a no tener emociones.
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