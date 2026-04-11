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"Ojalá a Orbán y Vance se les agríe la jornada electoral"
TOPSHOT - US Vice President JD Vance (R) and Hungarian Prime Minister Viktor Orban shake hands on stage during a Day of Friendship event at MTK Sportpark in Budapest, Hungary on April 7, 2026. US Vice President JD Vance is in Hungary to deliver the US Presidents support to his ally, nationalist Prime Minister Viktor Orban, ahead of tightly contested parliamentary elections scheduled for April 12, 2026. (Photo by Jonathan Ernst / POOL / AFP) / JONATHAN ERNST / AFP
Enrique López de Turiso
Es inaudito que el vicepresidente de EEUU apoye la campaña electoral del presidente húngaro a reelegir de la forma en la que lo ha hecho: poniendo a parir a Europa, en el marco territorial de un Estado miembro. Tiene su explicación en la medida en que ambos mandatarios ultraderechistas han instalado su mensaje en la versión húngara del "Europa nos roba".
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La pro rusa y pro trumpista actitud de Viktor Orbán le ha conducido a enfrentarse a la UE en múltiples secuencias, haciendo valer su rechazo donde se requiere unanimidad. Europa se ha defendido bloqueando la financiación, lo que se ha traducido en la consolidación de una extendida actitud nacional antieuropea en Hungría, que sin embargo está rolando.
Los húngaros se están empezando a cansar de despotricar contra quienes les tienden la mano que les da de comer. El fiasco intestino húngaro requerirá, no obstante, de más tiempo para su desmantelamiento. Orbán, en el poder desde 2010, ha hecho de su gobernanza un sistema feudal en su alrededor. Ha primado el nacionalismo húngaro; la soberanía estatal, en consecuencia en colisión con su membresía en la UE, así como el impulso a la burguesía.
Ingredientes significativos de una Hungría que ha crecido en visibilidad turística, pero que no ha logrado superar el listón de la modernidad política. Bien instalada la corrupción, la lucha contra ella y el descalabro se erigen hoy en bastión de enganche del candidato rival, Péter Magyar. Las elecciones del próximo día 12 de abril despejarán la incertidumbre. Ojalá se les agríe la jornada electoral al hasta ahora presidente y su ridículo mentor Vance.
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