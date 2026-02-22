Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Dejen de perjudicar a los pacientes y sus familiares"
Urgencias saturadas en el Hospital Moisés Broggi / ELISENDA PONS
Raúl Rodríguez
Esta mañana mi padre estaba citado en el Hospital Moisès Broggi para una radiografía a las 8.40 horas y una visita con traumatología a las 10.00 horas por una fractura de fémur del pasado mes de julio. Mi padre es una persona totalmente dependiente con un grado 2 de dependencia y una discapacidad del 69%, por tanto, nos tenemos que movilizar entre la familia para la visitas médicas, y pedir días de asuntos propios en el trabajo.
Tras hacerle la radiografía teníamos que esperar una hora y media para la visita médica. Veintidós minutos antes de la hora de la visita, nos llega un SMS informando de que se havía anulado la visita, que ya nos contactarían. Al pedir explicaciones nos dijeron que era debido a la huelga de médicos, y que el médico se había acogido a su derecho de huelga.
Todas las personas que estaban esperando recibieron el mismo SMS; el perfil de paciente era el mismo que mi padre: personas dependientes, en silla de ruedas, y con sus familias. ¿Qué pasará si el resto de colectivos (enfermeros, fisioterapeutas, TCAE, técnicos de radiodiagnostico, personal administrativo, personal limpieza, almacén…) se desmarcan también de la negociación colectiva, y vaya cada colectivo a pedir sus mejoras? ¿Tendremos los hospitales parados constantemente?
Porque si el personal médico es importante e imprescindible, que no lo dudo, el personal de enfermería es el que nos atiende las 24 horas del día, los 365 días de año. Que no sean tan egocéntricos y narcisistas, pues un hospital no funciona solo con ellos, que dejen de perjudicar a los pacientes y a sus familiares o que se planteen una huelga a la japonesa.
