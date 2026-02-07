.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"No tinc paraules per agrair el servei de l'Hospital Clínic"

Pacientes y familiares en una sala de espera del Hospital Clínic de Barcelona.

Pacientes y familiares en una sala de espera del Hospital Clínic de Barcelona. / Zowy Voeten

Maria Fca. Vallès

0 Comentarios

El motiu d’aquesta carta es perquè els lectors sàpiguin com treballa el servei públic sanitari de Barcelona. Dic això perquè no fa gaire vaig caure al carrer, amb tanta mala sort que em vaig trencar el cap de l’húmer del braç esquerre. La caiguda va ser perquè, a causa del Parkinson que pateixo, el peu dret se’m va clavar al terra i això em va fer caure. Uns veïns em van ajudar i van trucar al meu marit perquè em vingués a buscar i em va dur a Urgències de l' Hospital Clínic.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Vaig entrar a la una de la tarda i, després de fer-me totes les proves per veure la importància de la caiguda, vaig sortir a les set de la tarda. No tinc paraules per agrair tot el servei sanitari de l' Hospital Clínic. Amb això vull dir que tant els metges, infermeres i tot el servei estan fent un treball que no es prou reconegut ni compensat econòmicament.

¿De què serveix tenir tants bons professionals si no els ho reconeixem? Senyors, en aquest món hi ha una gran manca d' humanitat. Vull que sàpiguen que el servei sanitari ens dona tota l’ajuda per viure.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Sucesos Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
  2. Domingo 8 febrero 2026 Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
  3. La nueva longevidad Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: "Quieren disfrutar del patrimonio en vida"
  4. Seguridad vial La DGT recuerda: multas de 200 euros para los ciclistas que crucen un paso de peatones en bicicleta
  5. Evidencia científica Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: "Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero"