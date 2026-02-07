"No tinc paraules per agrair el servei de l'Hospital Clínic"

"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Maria Fca. Vallès
El motiu d’aquesta carta es perquè els lectors sàpiguin com treballa el servei públic sanitari de Barcelona. Dic això perquè no fa gaire vaig caure al carrer, amb tanta mala sort que em vaig trencar el cap de l’húmer del braç esquerre. La caiguda va ser perquè, a causa del Parkinson que pateixo, el peu dret se’m va clavar al terra i això em va fer caure. Uns veïns em van ajudar i van trucar al meu marit perquè em vingués a buscar i em va dur a Urgències de l' Hospital Clínic.
Vaig entrar a la una de la tarda i, després de fer-me totes les proves per veure la importància de la caiguda, vaig sortir a les set de la tarda. No tinc paraules per agrair tot el servei sanitari de l' Hospital Clínic. Amb això vull dir que tant els metges, infermeres i tot el servei estan fent un treball que no es prou reconegut ni compensat econòmicament.
¿De què serveix tenir tants bons professionals si no els ho reconeixem? Senyors, en aquest món hi ha una gran manca d' humanitat. Vull que sàpiguen que el servei sanitari ens dona tota l’ajuda per viure.
