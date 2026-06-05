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"Detrás de la palabra "inmigrante" hay historias que merecen ser escuchadas"
Una mujer rellena un formulario, dentro del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. / Jaime Galindo
Carmen Luz Carbonell
He leído con gran interés el artículo publicado en EL PERIÓDICO sobre las mujeres migrantes con estudios universitarios residentes en España. Les felicito por abordar una realidad que afecta a miles de personas y que no siempre recibe la atención que merece. Como inmigrante cubana residente en España, me sentí profundamente identificada con el reportaje. Emigrar no significa únicamente cambiar de país; supone reconstruir una vida en un entorno desconocido.
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Muchas mujeres migrantes llegamos con formación académica y experiencia profesional. Sin embargo, con frecuencia debemos recorrer caminos más largos de lo previsto para lograr estabilidad laboral, reconocimiento profesional o simplemente la oportunidad de demostrar nuestras capacidades. Aun así, seguimos adelante porque la migración también es una historia de esfuerzo, perseverancia y esperanza.
En mi caso, este proceso me permitió descubrir fortalezas que desconocía. Aprendí a reinventarme y a valorar aún más la importancia de la educación y la resiliencia. Fruto de esa experiencia nace 'A mi manera'. Memorias de una cubana, un libro autobiográfico en el que relato mi recorrido desde Cuba hasta España, los desafíos encontrados en el camino y las lecciones aprendidas durante esta transformación personal.
Mi intención no fue únicamente contar mi historia, sino dar voz a muchas personas que han vivido experiencias similares. Considero que los relatos personales ayudan a comprender la migración desde una perspectiva humana y cercana. Detrás de la palabra "inmigrante" existen historias de sacrificio, talento, trabajo y superación que merecen ser escuchadas.
Por ello, agradezco artículos como el vuestro, que permiten conocer mejor la realidad de quienes han tenido que construir una nueva vida lejos de su país de origen. La integración requiere esfuerzo, pero también comprensión, empatía y espacios donde estas experiencias puedan compartirse. Gracias por contribuir a una mirada más humana y completa sobre la realidad migratoria en España.
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