"Que nunca deje de sonar el himno de 'Libertad sin ira'"

Referéndum para la ratificación del proyecto de Constitución española, celebrado el 6 de diciembre de 1978. En la imagen, una mujer preside la mesa electoral del Pabellón Deportivo Municipal en Vigo. / Magar / ARCHIVO

Eduardo Torralvo



Seis matrimonios amigos nos reunimos en una casa rural. Somos todos nacidos en la década de los 60. En un momento de la fiesta, nos pusimos a cantar temas que todos recordábamos. Sin pensarlo, nos vino a todos a la vez la canción 'Libertad sin ira', del grupo Jarcha. 'Libertad sin ira' se convierte en el himno de esa etapa de la vida española, la Transición.

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A nosotros nos pilló muy jóvenes ese periodo, pero como no queríamos que se alargase más la dictadura, no faltábamos a ninguna de las manifestaciones exigiendo la vuelta de la democracia, donde este tema, que por esas fechas estuvo vetado en emisoras y conciertos, se cantó con fuerza. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA, las manifestaciones contra la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero, el movimiento 15M o el 'procès' catalán, fueron espacios donde este tema se volvió a cantar.

Mis amigos y yo hemos sido testigos de cómo los cachorros de la ultraderecha han desempolvado las banderas de la dictadura y la letra del 'Cara al sol', una canción que, por obligación, nosotros tuvimos que cantar durante años al entrar en el colegio, con el brazo en alto, y los rezos a la entrada y a la salida de clase, entre otras fórmulas de adoctrinamiento. Porque eso sí era adoctrinamiento. Con el tiempo, mis amigos y yo hemos renegado de esas imposiciones. Nos hemos vuelto ateos.

Han pasado 50 años de la muerte de Franco. Cinco décadas de la publicación de esta y otras canciones que reivindicaban la LIBERTAD, en mayúsculas. Hagamos que suene 'Libertad sin ira' bien fuerte. Nació para llevar a la reconciliación a todos los españoles. Desafortunadamente, el fascismo está renaciendo por todo el mundo y en este país está cogiendo fuerza.

Estamos como hace 100 años. De nosotros depende que el sonido de las botas militares, de los himnos fascistas en boca de nietos de los golpistas se apague antes de que nos trastornen otros ruidos menos deseables.