"No soy un héroe, soy un bombero forestal intentando hacerlo lo mejor que sé"

Varias personas trabajan en las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL;PIXELADA / César Vallejo Rodríguez / Europa Press

Ángel Malanda, peón forestal en ELIF A3



Soy bombero forestal, aunque no lo diga mi categoría ni mi contrato. Soy persona, antes que nada. Tengo sentimientos, sufro, me duele lo que veo, tengo miedo, cada vez más, cuanto mayor es la cantidad de riesgos que asumes. Nunca me gustó la etiqueta: los y las bomberas forestales somos héroes/heroínas. Es mucha responsabilidad, yo no la quiero. No quiero perder mi vida, la única que tengo, por salvar tu chalet levantado allí donde había bosque, cuando lo has rodeado de arizónicas y no has desbrozado ni un metro cuadrado entorno a él.

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He perdido toda mi infancia y adolescencia en dos días. Puedo tachar mis paraísos cercanos en un macabro 'sile, nole' como hacíamos de críos con los cromos. El Castañar del Tiemblo, 'nole'. Las Cabreras en San Martín de Valdeiglesias, 'nole'. Valle de Hiruelas, 'nole'. Embalse de Picadas, 'nole'. Cerro Valdenoches, Alto la Mira, Cancho el Guarro…, no ha quedado nada.

Mi familia evacuada y yo intentando como una hormiguita que el fuego no se descuelgue por las laderas de Piedralaves, trabajando ocho horas con una azada frente a un monstruo. Y el héroe tiene que seguir ahí, incólume, recto, haciendo frente a algo jamás visto, y además tengo que salvar tu casa, tu pueblo, tus animales y escuchar tus insultos. ¿Crees que no querría hacer más? ¿Crees que tengo superpoderes? ¿No crees que si estoy parado es porque espero instrucciones?

¿Puede ser que esté protegiendo mi integridad física, mi vida? ¿Sabes?, a mí me esperan en casa, con inquietud, desasosiego, y no quiero faltar a la cita con el abrazo de mi compañera. Sufren también y mucho nuestras parejas, que son bastante más héroes y heroínas que nosotras. Soy persona, como tú, vivo en el rural y lloro como tú, y estoy roto, muy roto.

No duermo, no descanso, estoy deshidratado, apenas como, me quito la capa de héroe y qué queda, solo pellejo, un cuerpo maltratado por la radiación, el humo, los golpes, las caminatas, el tam tam del batefuegos, el arriba y abajo de la azada, el estremecedor sonido del fuego que te recuerda lo pequeñitos que somos. Y maltratado también por mi empresa, que regatea en material, que te dota de las herramientas más baratas y en las cantidades más míseras, que no piensa en tu ergonomía, en tus dolores, en tu efectividad frente a la llama.

Y maltratado por la Administración, que gestiona (mal) tus impuestos, que te niega la categoría, derechos ya recogidos en una ley, que no forma y especializa a sus trabajadores. Y maltratado, también, por esta sociedad egoísta, individualista, sin empatía, desconectada de su entorno, de su realidad más inmediata, que no nos acompañó en las manifestaciones, que se olvida de nosotros una vez desaparece el humo y que sigue votando por este modelo suicida y demencial que deja que sea el fuego quien gestione el territorio.

Muchas personas me hacen llegar su admiración y respeto por el trabajo que hacemos. De verdad, de corazón. Por ellos y ellas sigo aquí. Y por favor, no me pongas la capa, solo soy una persona intentando hacer lo mejor como mejor sabe y puede. Solo eso, nada más, nunca un héroe.