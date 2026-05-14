"Hem normalitzat massa i ja no ens escandalitzem"

Barcelona. 05/04/2025. Economía. Miles de personas participan en la manifestación masiva contra el precio abusivo de los alquileres y la especulación immobiliaria. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, vivienda, manifestación, protesta, Sindicato de la vivienda, alquiler, fondos buitre, especulación, protesta, capitalismo, piso, immobiliaria, propiedad, inversión / Marc Asensio Clupés / EPC

Cesca Barti



Hem normalitzat que els bancs ens cobrin per retenir-nos la vida entre rebuts, hipoteques i nòmines. Hem normalitzat que un jove necessiti marxar del seu país perquè treballar ja no garanteix viure-hi. Hem normalitzat que els lloguers siguin una forma d’expulsió lenta i elegant. Hem normalitzat que la ciutat sigui un negoci per a fons d’inversió i 'expats' amb sous impossibles, mentre la gent d’aquí compta monedes per arribar a final de mes.

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Hem normalitzat respirar aire brut, dormir malament per sorolls constants, conviure amb més cotxes que persones i acceptar que el silenci i la calma siguin un luxe. Hem normalitzat la corrupció política com si fos meteorologia inevitable. Hem normalitzat empreses obscenament riques parlant-nos de sacrificis i moderació salarial. Hem normalitzat l’abús, la precarietat i la impotència.

I el més perillós de tot és això: que ja gairebé no ens escandalitza. Una societat comença a posar-se malalta quan converteix allò intolerable en costum.