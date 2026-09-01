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"Ponerse en la piel de los ceutíes"

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, en Ceuta, donde permanecen aún cientos de inmigrantes en situación irregula han vuelto a construir chozas.

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, en Ceuta, donde permanecen aún cientos de inmigrantes en situación irregula han vuelto a construir chozas. / Marcos Moreno - Europa Press

Guillermo Moya Torres

Guillermo Moya Torres

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Vamos a imaginar que, en una ciudad como Barcelona, entran en pocas horas más de un millón de inmigrantes. Y que, aunque en unos días se van 700.000, se siguen quedando varios centenares de miles.

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Además se descubre que, entre esos invasores, hay muchos exconvictos, antiguos expulsados, y algunos espías.

Y, con todo eso, la ciudad de Barcelona se pasa más de un mes con sus negocios en pérdidas de más del 70%, los barceloneses sin poder pisar la playa, viviendo con temor por el aumento exponencial de los delitos y sin otear mejoraras sustanciales a su situación.

Imaginando esta situación, ¿cuánta paciencia más se puede pedir a los ceutíes? ¿Qué debe pasar para que el Gobierno, después de sus insólitas ausencias por vacaciones, haga su trabajo de forma eficaz y eficiente?.

El CNI informó al delegado del Gobierno de Ceuta y al presidente Sánchez, pero la pleiteía de nuestro Gobierno a la voluntad marroquí impidió tomar decisiones contundentes en la defensa de nuestra frontera.

Y eso ha dejado a Ceuta a los pies de los caballos.

Espero que todos nos pongamos en la piel de los ceutíes y que puedan sentir nuestro apoyo, al margen de ideologías o etiquetas.

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