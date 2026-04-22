"Donde antes había vida de barrio, ahora solo hay maletas con ruedas"

Un grupo de turistas en Madrid

Fiona Dobal



Vivo en un barrio residencial, de los de siempre: frutería, ferretería, farmacia, un bar con menú del día. O eso creía. Últimamente, casi todos los bajos que dan a la calle, los locales, se han convertido en pisos turísticos. Donde antes había vida de barrio, ahora hay maletas con ruedas y códigos de caja fuerte. Esta semana han abierto otro café de especialidad. Lo curioso es que ya hay uno en la manzana siguiente, caminando desde esa esquina, y otro en la manzana siguiente desde la otra.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Podría parecer una anécdota, pero es un síntoma: una ciudad que se reorganiza para ser consumida, no habitada. Me pregunto cuánto vamos a aguantar esta situación en la que lxs jóvenes no podemos vivir nuestra propia ciudad (alquileres imposibles, contratos frágiles, habitaciones compartidas) mientras los turistas pueden venir a usarla como museo: entrar, fotografiar, dormir dos noches, irse. ¿Qué queda entonces para quien quiere quedarse?

No es una guerra contra quien visita. Es una exigencia de política pública: frenar los alquileres turísticos donde expulsan, proteger vivienda, sostener comercio de barrio. Una ciudad sin vecindario es solo un decorado.