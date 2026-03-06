"Una guerra no se elige en las urnas, la genera el ansia de poder de los gobernantes"

Estados Unidos e Israel bombardean Teherán / Agencias

Lourdes Gómez



Voy a escribir desde el corazón, desde el sentimiento de ciudadano sin pensar de qué país soy, desde la ignorancia política. Pensábamos que la palabra "guerra" eran aquellos momentos históricos del pasado, momentos tan duros que hay que olvidar y que para eso se formó la ONU, para evitar una guerra global. Su objetivo: conseguir la paz, proteger a las personas y ayudar a los países más pobres. ¿Y dónde han quedado estos objetivos?

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Con la guerra, no solo no nos protegemos sino que nos hacemos mas pobres y deja de reinar la paz en el mundo. Estamos inmersos en la agenda 2030 pero, ¿se necesita una guerra para cumplir esos objetivos? Hambre cero, fin de la pobreza, paz, medio ambiente... Una guerra no la hace el ciudadano de a pie, no se elige en las urnas, no se aprende en los colegios, no se nace con ella. Una guerra la genera el ansia de poder, la soberbia, el orgullo de los que nos representan, de aquellos que votamos en las urnas.

La lucha por el medio ambiente se debe al plástico que no reciclamos, a la botella que hemos lanzado al mar, y no pasa nada con los bombardeos. El fin de la pobreza depende de que no haya desigualdades y que seamos todos iguales, y no pasa nada con las bombas que les dejan si hogar y comida. Pensábamos que ya no se iba a volver a vivir una guerra, porque somos una generación con estudios, de avance y de sociedad moderna.

Damos lecciones de diálogo, tolerancia, acuerdo y unión por la paz, pero eso queda muy bien plasmado en papel para presumir y dar ejemplo a otras generaciones pero, ¿y la práctica? La realidad está muy lejos de lo que nos venden nuestros políticos, priman sus intereses, su ambición de poder..., y para nosotros lo más importante es la vida, la paz.

Me dirijo a todos ellos para recordarles que tenemos muchos objetivos planificados y que la guerra no solo no está entre ellos sino que destruye todos los propósitos que hay que alcanzar.