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"En esta guerra, la meta debería ser recompensar la libertad de los iraníes"
Iraníes caminan cerca de un enorme cartel antiestadounidense colgado en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, este martes / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE
Jorge Ipiña
La necesidad de inmediatez es un mal endémico que sufren nuestras sociedades consumistas y desacralizadas, lo queremos todo y lo queremos ya; nuestros dirigentes, que no se abstraen de este determinismo sociológico, hacen lo mismo. Trump quería una guerra sin los males de una guerra, buscaba ganar sin tener luchar, una victoria sin sufrimiento. Y como es lógico se ha equivocado.
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La solución perfecta sería un golpe de los militares dentro Irán contra los Ayatolás y luego, mediante incentivos, lograr que el régimen se abra y no represente una amenaza; de lo contrario, si hay un mero cese de las hostilidades, estaremos en la misma situación que ahora dentro de seis meses. Pero esto es lo que ocurre cuando las decisiones se toman sin tener en cuenta a dónde se quiere llegar y sin aceptar las consecuencias, y en el caso de la guerra ese camino no es más que la muerte, desolación y destrucción.
Por ello, la meta a lograr debe recompensar, a mi modo de ver, la libertad de los iraníes; sería el único motivo que podría justificar este horror.
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