Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Los trabajadores no podemos ser los eternos rehenes de la inestabilidad internacional"
Madrid. 09.03.2026. Gasolineras. Precio de la gasolina y gasoil. / José Luis Roca / EPC
Adrià Miguel
La guerra de Irán ha repercutido en nuestras vidas aumentando el precio de la gasolina. Cada vez que estalla la inestabilidad en esta delicada región de Oriente Medio, somos los ciudadanos quienes pagamos las consecuencias de forma inmediata en los surtidores. Llenar el depósito del coche ha dejado de ser una rutina básica y una necesidad diaria, imprescindible para que podamos desplazarnos a nuestros puestos de trabajo, para convertirse en un auténtico lujo que asfixia nuestros bolsillos.
Esta desorbitada subida de los precios no solo nos penaliza directamente como conductores. Su perjudicial impacto va más allá, ya que encarece alarmantemente toda la cadena logística y el transporte de mercancías, disparando todavía más el coste final de nuestra cesta de la compra. Somos plenamente conscientes de que los mercados internacionales de hidrocarburos son volátiles por naturaleza y que cualquier conflicto tiene un indudable impacto global sobre la economía.
No obstante, como ciudadano, echo profundamente en falta medidas más valientes y efectivas por parte de las administraciones públicas para lograr amortiguar este duro golpe continuado a las economías familiares. Resulta imperativo actuar con urgencia: ya sea reduciendo de forma drástica la asfixiante presión fiscal que grava los carburantes, o bien acelerando con acciones reales la prometida transición hacia nuestra independencia energética.
Las familias trabajadoras no podemos continuar siendo los eternos rehenes de las constantes inestabilidades internacionales mientras nuestro poder adquisitivo se recorta de forma injusta día tras día.
"Font tiene carisma cero, mientras que a Laporta le sobra"
Carlos Javier Grané Sant Vicenç dels Horts
"La duración de mi trayecto en tren me da para pensar, y mucho"
Félix Pérez El Prat de Llobregat
