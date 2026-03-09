Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"En toda guerra se pierde la verdad, manipulada, y la vida de civiles inocentes"
Nuevo bombardeo sobre Teherán / ATTA KENARE / AFP
Joan Soldevila
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 5 de marzo como Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación a través de su Resolución A/RES/77/51. Qué ironía supone esta celebración con el conflicto que nos han montado en Oriente Medio. Dos tipos nada recomendables han iniciado su guerra con intereses inconfesables y no humanitarios; y el sufrido pueblo iraní, por una parte ha celebrado el debilitamiento -y posible futura caída- de un gobierno sanguinario y, por otra parte, sufre a diario los bombardeos de potencias extranjeras que no hace distingos entre población civil y objetivos militares.
Se dice que en una guerra pierden todos los bandos. Básicamente se pierde la verdad, escamoteada o manipulada, y la vida de miles de civiles inocentes.
