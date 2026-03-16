"Ya no hay piedad, compasión ni humanidad"

"Merecemos unos políticos con un talante más sereno, reconciliador y humano"
Gonzalo García Mairena del Aljarafe (Sevilla)
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Las nubes negras de Teherán. / EFE
Jesús Sánchez
Es terrible compartir la vida en este planeta con personas que han perdido toda la humanidad por el camino. Cegados por la posesión y el poder materialista, no dejan de alimentar a diario sus insaciables egos con la benevolencia de sus adeptos que, vaciados de valores humanos, planean sus orgías mentales de dominar el mundo por encima de un atisbo de piedad o compasión.
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Esta maldita y sangrienta guerra (Estados Unidos e Israel contra Irán), basada en los intereses espurios para creerse los falsos dioses de la paz, no cabe en este mundo. Es absurda.
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Gonzalo García Mairena del Aljarafe (Sevilla)
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