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"Ya no hay piedad, compasión ni humanidad"

Las nubes negras de Teherán.

Las nubes negras de Teherán. / EFE

Jesús Sánchez

Jesús Sánchez

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Es terrible compartir la vida en este planeta con personas que han perdido toda la humanidad por el camino. Cegados por la posesión y el poder materialista, no dejan de alimentar a diario sus insaciables egos con la benevolencia de sus adeptos que, vaciados de valores humanos, planean sus orgías mentales de dominar el mundo por encima de un atisbo de piedad o compasión.

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Esta maldita y sangrienta guerra (Estados Unidos e Israel contra Irán), basada en los intereses espurios para creerse los falsos dioses de la paz, no cabe en este mundo. Es absurda.

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