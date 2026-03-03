Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Defenso que el 'No a la guerra' sigui coherent"
El personal de seguridad talibán monta guardia cerca del paso fronterizo de Torkham entre Afganistán y Pakistán, en la provincia de Nangarhar, el 27 de febrero de 2026, la misma madrugada me la que Pakistán bombardeó importantes ciudades de Afganistán, incluida la capital, Kabul. / AIMAL ZAHIR
Xavier Serra
Sortim al carrer contra les agressions militars quan la injustícia ens commou, i cridem: «No a la guerra!». I fem bé. A totes les guerres hi moren innocents i tothom hi pateix. Gairebé sempre hi ha un agressor i un agredit, tot i que la política després ho emboliqui. L’oposició a la violència sembla de consens. Però el crit no és pas sempre prou equitatiu.
Hi ha conflictes que mouen a manifestar-se i al compromís actiu -com les agressions recents a Palestina després dels assassinats del 7/10/23, o altres contra països o grups vulnerables-, i d’altres que generen un rebuig més tímid, amb la boca petita: la invasió d’Ucraïna, el Sudan (des d’abril de 2023) i tants escenaris oblidats. Ara s’hi afegeixen nous fronts: Iran, atacs del Pakistan contra l’Afganistan. En alguns casos, la resposta pública sembla dependre més de la pressió mediàtica o de la ideologia que no pas d’un principi ferm. Com si hi hagués morts més o menys innocents.
Defenso que el «No a la guerra!» sigui coherent. Joan Pau II ho va dir amb claredat: «La guerra no és mai una solució» (16/3/2003). L’ús de la força, si existeix, ha de ser estrictament defensiu i protector. La realitat és complexa, cert. Però la coherència moral no hauria de dependre del relat dominant ni de les narratives que ens venen. O potser sí que hi ha «guerres i guerres».
"El món s'està tornant boig"
Joan Soldevila Barcelona
"¡Enhorabuena, Trump! Eres un fenómeno"
Mario Nahra Sant Just Desvern
"Política actual: corrupción y hostilidad tras cinco décadas"
Fernando Guerrero Cornellà de Llobregat
