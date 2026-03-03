FOTODELDIA TEL AVIV (ISRAEL), 01/03/2026.- Personal de los servicios de emergencia inspecciona los daños en el lugar del impacto de un misil iraní en Tel Aviv, Israel, el 1 de marzo de 2026. El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques israelíes y estadounidenses previos contra Irán. En respuesta, se activaron las sirenas en varias zonas del país. EFE/ABIR SULTAN / ABIR SULTAN / EFE

Joan Soldevila



El món s'està tornant boig: un tipus profundament pertorbat i narcisista s'ha "apoderat" de Veneçuela, està a punt de fer-ho amb Cuba i ho intentarà amb Groenlàndia, a més de provocar guerres en altres parts, juntament amb un altre perillós psicòpata annexionista al qual li importa molt poc la pau en la zona convulsa de l'Orient Mitjà. A més, en tot el planeta hi ha desenes de guerres localitzades, persecucions, massacres i tiranies de tots colors.

Ens hauria de preocupar la fam, les desigualtats econòmiques, els drets humans i el canvi climàtic i, en canvi, ens enredem en tota mena de conflictes armats. I ens qualifiquem a nosaltres mateixos com a 'Homo Sapiens'. Quina ironia tan sagnant!