Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"No se puede invadir todo país que no goza de democracia"
Nuevo bombardeo sobre Teherán / ATTA KENARE / AFP
Juan Salvador Grau
Años de conflictos, muertes, masacres, crímenes de guerra..., todo porque Israel no acepta el Estado palestino, Irán, Hamás, Hezbolá. Su principal causa es la defensa de Palestina. Somos muchos los que defendemos el derecho de los palestinos/as a tener una patria y que no les roben el territorio, y tampoco deseamos para Irán un régimen donde mande una religión integrista.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Pero, por desgracia, hay muchos países que no gozan de la democracia occidental y no por esto vamos a invadirlos: Corea del Norte, China, Rusia, por ejemplo, pero claro, estos países disponen de programa nuclear. ¿Acaso con esta demostración de fuerza bruta no mandan el mensaje contrario? Es decir, fabrica una bomba si no quieres ser atacado.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- Fraude y apropiación Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Barrios de Barcelona Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Comicios 15M Encuesta de Gesop: Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente de Castilla y León
- Sondeo del GESOP Encuesta Castilla y León: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- Impacto económico de la guerra El conflicto en Oriente Próximo enfría el turismo y altera las rutas de mercancías
- LAS ELECCIONES AZULGRANAS El equipo de campaña de Víctor Font: y Gaspart ya no será el 'sparring' para los debates
- LAS ELECCIONES AZULGRANAS El equipo de campaña de Joan Laporta: la estrategia pivota sobre el carisma del líder
- Televisión y Mas Las poses y las formas de Gonzalo Miró
- CORTO Y AL PIE Después del 8M: la igualdad necesita sumar a los hombres
- Mossos d'Esquadra Catalunya registra diez denuncias por desaparición cada día