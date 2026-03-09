"No se puede invadir todo país que no goza de democracia"

Nuevo bombardeo sobre Teherán / ATTA KENARE / AFP

Juan Salvador Grau



Años de conflictos, muertes, masacres, crímenes de guerra..., todo porque Israel no acepta el Estado palestino, Irán, Hamás, Hezbolá. Su principal causa es la defensa de Palestina. Somos muchos los que defendemos el derecho de los palestinos/as a tener una patria y que no les roben el territorio, y tampoco deseamos para Irán un régimen donde mande una religión integrista.

Pero, por desgracia, hay muchos países que no gozan de la democracia occidental y no por esto vamos a invadirlos: Corea del Norte, China, Rusia, por ejemplo, pero claro, estos países disponen de programa nuclear. ¿Acaso con esta demostración de fuerza bruta no mandan el mensaje contrario? Es decir, fabrica una bomba si no quieres ser atacado.