"La guerra contra Irán es 'asimétrica': la gana el que más aguanta"

Un iraní coloca la bandera nacional de Irán entre las ruinas de una comisaría de policía dañada en el centro de Teherán, Irán, el pasado 4 de marzo de 2026 / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Luis Fernando Crespo



La caída de la República Islámica o un debilitamiento irremontable abrirá una nueva etapa en Oriente Próximo. En primer lugar, supondría la victoria de Israel contra el "Eje de Resistencia". Es un cambio que lleva dándose desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023: el Estado hebreo ha debilitado al grupo palestino Hamás en la Franja de Gaza y a Hezbolá en Líbano, y ha atacado a los hutíes en Yemen y a otros proxies en Irak y Siria.

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A ello se sumó la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria en diciembre de 2024 y la guerra de junio de 2025 entre Israel e Irán, que EEUU remató atacando las instalaciones nucleares iraníes. El Estado hebreo, a este paso, se consolidará como el policía de Washington en la región, labor que realizó Irán entre 1953 ('coup' contra el primer ministro Mohamed Mosadegh,) y 1979 (república islamista).

En segundo lugar, una derrota iraní -sin mayor inestabilidad- propiciaría un nuevo equilibrio en Oriente Próximo encabezado por Israel, Arabia Saudí y Turquía. Israel vencería al enemigo que consideraba una amenaza existencial, Arabia Saudí se impondría a su rival en el mundo musulmán y Turquía extendería su influencia sobre Siria.

Los tres son socios de Estados Unidos, mientras que Rusia tendría que mantener su presencia a través de Turquía, Siria e Irán, y China su rol de mediador, como hizo entre Irán y Arabia Saudí, y proveedor de minerales estratégicos, para asegurarse el suministro de combustibles fósiles. Esto es lo que quieren muchos, pero esta es una guerra 'asimétrica', la gana el que más aguanta.