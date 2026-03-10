.com .cat
"Entre la guerra y la diplomacia: el papel que debería asumir España"

Un hombre iraní se sienta junto a los restos dañados de su edificio residencial en el centro de Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026, en Teherán, Irán / ABEDIN TAHERKENAREH /EFE

Dave Averion

En los últimos días, el conflicto en Oriente Próximo ha vuelto a aumentar la tensión internacional, especialmente por el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Los ataques, amenazas y respuestas entre ambos países han hecho crecer el miedo a una escalada militar que podría afectar no solo a la región, sino también al resto del mundo.

Esta situación preocupa por sus consecuencias humanas, ya que en cualquier guerra quienes más sufren suelen ser los civiles. Además, un conflicto mayor en Oriente Próximo podría tener efectos económicos globales, como el aumento del precio del petróleo o una mayor inestabilidad internacional. Ante este escenario, creo que es importante reflexionar sobre qué papel debería tener España.

Nuestro país forma parte de la Unión Europea y es aliado de Estados Unidos dentro de la OTAN, pero eso no significa que deba apoyar cualquier acción militar sin cuestionarla. España debería defender siempre el respeto al derecho internacional y apostar por el diálogo antes que por la confrontación. La historia ha demostrado muchas veces que las guerras en Oriente Próximo no resuelven los problemas de fondo y, en muchos casos, solo generan más inestabilidad y sufrimiento.

Por eso, España podría contribuir promoviendo la diplomacia, apoyando a los organismos internacionales y defendiendo soluciones políticas que ayuden a reducir la tensión. En un momento en el que el mundo parece cada vez más dividido, es importante que países como el nuestro apoyen el diálogo, la cooperación y la paz. Evitar una guerra mayor debería ser la prioridad de la comunidad internacional.

