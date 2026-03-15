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"¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto?"
Niños desplazados por los bombardeos israelíes en los suburbios del sur de Beirut se refugian en una tienda de campaña en el paseo marítimo del barrio de Al Manara, en Beirut, Líbano, el 8 de marzo de 2026. / WAEL HAMZEH / EFE
Francisco José Eguibar
¿Cómo es posible que la humanidad haya llegado a esto? Nos hallamos ante la cifra más alta en la historias en la que niños y niñas están siendo sometidos a un cruel sufrimiento con grave peligro para su vida y sus derechos más elementales, y es que a más de 520 millones de esos niños y niñas que viven en zonas de conflicto en el mundo hay que sumarles, lamentablemente, todos aquellos y aquellas de los últimos días del conflicto en Oriente Medio con pérdidas de vida y abandono de sus hogares y escuelas.
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Vivimos en un mundo cada vez más fraccionado en el que los malos son los otros y en el que el derecho internacional es papel mojado para los señores de la guerra y para aquellos que se arrogan licencia para salvar el mundo en aras de eufemismos y falacias. Qué triste, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto?
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