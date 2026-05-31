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"Apoderarse de aquello que es de todos"
Barcelona ( Barcelones ) 18.04.2014. Barcelona. Report sobre plazas, calles, escuelas y salas con nombres de personajes esclavistas. Arxiu DG. 140418 ex 0136 en la foto: Estacion de metro de Virrei Amat. FOTO: PUIG, JOAN / Joan Puig / Bcn
Roberto Bermejo
Una de las muchas incorrecciones que comete la izquierda española y el separatismo catalán es querer apoderarse de aquello que es de todos. Últimamente, se está utilizando la figura de García Lorca y ponen por delante el asesinato del poeta andaluz a la de Ramiro de Maeztu, Pedro Muñoz Seca o José Antonio, a quienes ni nombran.
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Los muertos valían lo mismo; tras 90 años siguen con la división y el enfrentamiento entre hermanos y lo hacen cambiando nombres a calles y plazas. En Barcelona pretenden y han aprobado el cambio de la plaza del Virrei Amat por la del poeta anarquista y separatista Joan Salvat-Papasseit, todo por un revanchismo infantil.
No logramos superar el trauma de una Guerra Civil entre hermanos. Todos son muertos de todos desde una visión magnánima, quede aquí mi lamentación.
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