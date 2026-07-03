"Señor González, conviene guardar siempre un ápice de humildad en el bolsillo"

Felipe González, en un encuentro con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) / JM López

Luis Fernando Crespo



No hay reunión de la patronal, por muy provincial que sea (AVE de Valencia, FEDETO de Toledo…), a la que no sea invitado Felipe González y este acuda gozoso para lanzar desde el sitial de privilegio ofrecido, los más diversos e hirientes improperios contra Pedro Sánchez y poner en apuros a su gobierno de coalición de izquierdas.

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Es verdad que él se dijo socialista antes, y tal vez lo fue, pero se ha ido despistando un tanto con la edad, con los intereses de quienes financian su actividad económica ahora y, sobre todo, con la presunción que le mantiene muy pagado de sí mismo, propia de un líder político que ha dejado de serlo.

Un ápice, aunque sea mínimo, de humildad conviene guardar siempre en la faltriquera, por muy llena que esté, para que no todo sean envidias y maledicencias hacia los que son mejores o simplemente han tenido más suerte que tú, al permanecer más tiempo al frente del Gobierno de España. ¡Calma, elegancia y saber estar, compañero Isidoro!