Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Fins quan hem d'aguantar la gresca dels turistes que van als 'afters' del Poble Espanyol?"
Ocio nocturno en el Poble Espanyol, en una imagen de archivo. / JOSEP GARCÍA
Alejandro Gaya
No deixa de ser desconcertant com el Poble Espanyol, un equipament públic de l’Ajuntament de Barcelona, el consistori barceloní, preocupat per la cohesió social i la millora en la qualitat de vida dels seus barris, mantingui avui dia a ple funcionament les discoteques 'after' obertes dins el seu recinte. Religiosament, cada setmana, de dijous a diumenge, un cop han tancat els locals d’oci a la ciutat, una peregrinació de turistes amb ganes de xerinola (amanida amb la permissivitat local pel consum d’alcohol molt celebrada fora de les nostres fronteres), s'enfilen pels carrers del barri en direcció al recinte emmurallat del parc, on saben que la festa seguirà fins a la sortida del sol.
Les persones i famílies que vivim allà veiem trencat el son pels crits, càntics, la disbauxa i ganes de gresca dels qui, al cap d’unes hores, tornaran tranquil·lament a casa a descansar. És veritablement aquesta l’oferta turística que la ciutat de Barcelona vol oferir al món? O bé aquest és el preu que els barcelonins hem de pagar per mantenir sanejats els comptes municipals?
