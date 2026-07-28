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"Els grans incendis forestals també són un problema de model territorial"
La Bisbal dEmpordà incendi forestal GI-660 a tocar les Gavarres Bombers / Bombers / DDG
Àlex Díaz
L' incendi de les Gavarres, considerat el primer gran incendi de la temporada a Catalunya, ens hauria de fer replantejar una pregunta que incomoda però que és fonamental: quin model de territori estem construint? Perquè els grans incendis forestals no són només un problema del foc, sinó també del territori que hem configurat.
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Recuperant les idees de Marc Castellnou (GRAF dels Bombers) i d'altres experts, els grans incendis forestals no s'expliquen per una sola causa, sinó per un conjunt de factors. Entre aquests hi trobem l'abandonament del món rural i de la gestió del territori, especialment de la pagesia i la ramaderia extensiva, que històricament mantenien el paisatge treballat.
Això tampoc s'entén sense el nostre model de consum: quan deixem de consumir producte de proximitat, moltes explotacions deixen de ser viables i els conreus s'abandonen. El resultat és una massa forestal cada vegada més contínua que, en un context de canvi climàtic marcat per sequeres i calor extrema, afavoreix un comportament més virulent dels incendis.
Precisament per això, el mosaic agroforestal no és cap innovació recent, sinó una estratègia de gestió territorial. Combinar usos agrícoles, ramaders i forestals ajuda a trencar la continuïtat del bosc i a reduir la propagació del foc. Al Mediterrani, el foc no és cap anomalia: hi ha estat sempre. El que ha canviat és la seva intensitat i afectació.
Aquest escenari es veu agreujat per la proliferació d'urbanitzacions en espais d'interfase urbanoforestal, on sovint les mesures de prevenció són insuficients. Això fa que als impactes ecològics dels incendis s'hi afegeixi un risc creixent de danys materials i humans. Potser el millor sistema d'extinció no comença quan ja tenim l'incendi, sinó molt abans: mantenint un territori viu, gestionat i resilient. Tot i que aquest model pugui semblar avui gairebé utòpic, continuar ajornant aquest debat només farà que els grans incendis siguin cada vegada més difícils de gestionar.
Participaciones de loslectores
"La muntanya no és un parc d'atraccions"
Míriam Font Maçaners (Saldes)
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