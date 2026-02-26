Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Qué gran idea la propuesta de impulsar un tranvía para el Vallès"
Cerdanyola del Vallès 14/11/2025. BARCELONA. La Generalitat define el campus de la UAB como un “gran centro intermodal” después de reducir a la mitad el uso del coche desde 2016, gracias al aumento del transporte público y la mejora de la movilidad interna. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC
Carlos Urrutia
EL PERIÓDICO ha publicado algo insólito, increíble para los tiempos que corren y sí es una idea, que no una demanda. Se trata de instalar un tranvía entre Terrassa y Sabadell. Una idea que para muchos podría ser la solución a la poca movilidad existente, porque entre los autobuses urbanos, los Ferrocarrils de la Generalitat y la malograda Rodalies, este tranvía sería una solución para muchos.
Para ello es imprescindible que se haga un estudio y se diseñe un recorrido y a partir de ese momento ver cosas a favor y en contra, que ambos ayuntamientos voten y que la Generalitat lo vea con buenos ojos. Es una idea, no lo interpretemos mal. Por ahora, el único tranvía que se está construyendo es el de Cambrils con Tarragona y la estación del AVE Camp de Tarragona, y posteriormente a Reus y su aeropuerto. Pero eso, más adelante y será la empresa pública de ferrocarril catalana quien gestione y explote dicho tranvía.
Aunque dista mucho de que sea realidad, más si pasadas unas horas hay dudas y opiniones diversas. Es una oportunidad importante que puede dinamizar, y mucho, a ambas ciudades, y además romper el aislamiento, puesto que estarían conectadas en una idea y los campus universitarios también, Bellaterra por ejemplo. Pero es una idea, y por tanto está lejos de ver realidades. Por supuesto, vendrán muchas dificultades antes de ver la luz, si ya en Barcelona vamos como vamos, imaginemos ahí.
