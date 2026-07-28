"Gracias por tanto, 'Mestre' Josep Pons"

Pons se despide del Liceu con un Mahler brillante / Toni Bofill

Javier Ruiz



El 16 de marzo de este año asistí a la representación de 'Manon Lescaut' (G. Pucinni) en el Liceu, bajo la dirección musical de Josep Pons. Una gran función con un gran elenco de voces. Siempre que acudo al Liceu y regreso a casa, lo hago de la mejor forma posible, con la L3 del metro. Muchas veces, en los vagones del metro, observo que más de un músico de la Orquestra Simfónica del Liceu también utiliza este transporte para para llegar y volver.

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Ese día, ante mi sorpresa, vi al mismísimo Josep Pons bajando en la misma parada que yo. Me acerqué a él, me atendió con gran amabilidad, me firmó un autógrafo en el programa de mano y me habló de su próxima dirección en el Liceu, la Octava sinfonía de Mahler, en la que ya estaba pensando y en la que sería su última función.

El viernes pasado, 24 de julio, asistí a esa magna obra sinfónica y coral que sirvió de despedida y homenaje a Josep Pons. Inenarrable la representación, el 'Mestre' extrajo de las 8 voces principales (una escondida), del coro y de la orquesta todos los sentimientos que Mahler generó. Pero más inenarrable aún fue la despedida que el público, el elenco y la orquesta otorgó a quien tanto ha dado en 14 de dirección y compromiso.