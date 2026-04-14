"Gracias, Henar, por demostrarnos que nosotras lo estamos haciendo bien"

Lalachus, Henar Álvarez y José Mota, en Al cielo con ella / RTVE

Eva Gómez



Algunas ya sabíamos que Henar Álvarez es una 'crack', pero el estreno del programa 'Al cielo con ella' en La 1de TVE lo ha acabado de dejar claro en todo el país: qué necesario es su discurso. Unas la siguen por su humor, otras por su manera de hablar sobre el sexo sin tapujos, y luego estamos las que nos sentimos representadas en cada discurso que se marca cuando critica el machismo estructural en los puestos de trabajo.

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Porque qué difícil es sentirse válida en un mundo lleno de hombres, pero qué envidia les tengo. Sí, envidia. Como dice Henar en su monólogo inicial: "El juego de la validación no acaba nunca y nos acabamos desviando de lo importante". En cada decisión y movimiento, pensamos siempre: "¿Pensarán que lo estoy haciendo bien?", en lugar de hacerlo, y ya.

Y lo peor no es que entremos en un bucle de autovalidación sin fin; lo peor es que seguramente el compañero de trabajo con tu misma experiencia ni se lo ha planteado. Tenemos que ser guapas y listas, hacerlo bien a la primera, porque error que cometas, error que será recordado para siempre. Nos merecemos oportunidades, pero que estas no estén bajo una lupa constante.

Esto que ha hecho Henar, ser la primera mujer al frente de un 'late night' en RTVE, se llama justicia, pero también es la culminación de muchos años de trabajo marcados por el cuestionamiento constante y la crítica. Así que gracias, Henar, por abrirnos camino, por no parar y seguir ahí, por hacernos entender que nosotras lo estamos haciendo bien; son ellos los que aún no han entendido que no hace falta hacernos dudar en todo lo que hacemos ni ocupar todos los espacios.