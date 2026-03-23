"Gracias a los equipos de asistencia domiciliaria por su empatía y buen hacer"

Archivo - Cuidados paliativos. / KIEFERPIX - Archivo

Guillermo Chacón



Escribo estas líneas en agradecimiento a los equipos de enfermería a domicilio y PADES del CAP, en particular del equipo de Les Corts, en Barcelona. Mi padre estaba gravemente enfermo e iba apagándose en una lenta agonía. Llamamos al equipo de enfermería a domicilio y en seguida se pusieron en contacto con nosotros para ir a su casa. Fueron tres personas y le hicieron las curas que precisaba, una revisión general y nos dieron indicaciones de cómo cuidarlo mejor.

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Cuando consideraron que la situación sobrepasaba su trabajo, nos pusieron en contacto con el equipo de PADES (Programa de Atención Domiciliaria y Equipos de Apoyo) que son especialistas en enfermedades terminales. Cinco personas en total, desde enfermeras, trabajadoras sociales hasta el médico especialista en geriatría. Nos dieron todas las explicaciones pertinentes durante el rato que hizo falta, le suministraron medicación para aliviar su sufrimiento y nos ayudaron a aceptar la situación y cómo sobrellevarla.

Dos equipos maravillosos. Una empatía nunca vista antes y un buen hacer que traspasa los límites de trabajar por una nómina. Se implicaron, nos ayudaron, nos hicieron seguimiento y apoyo incluso después de haber fallecido mi padre. Quiero destacar que todos, desde la telefonista hasta los que acuden al domicilio, son maravillosos. Creo que están muy poco reconocidos por la sociedad y por el Departament de Salut. Deberían dotarles de más medios y valorar un trabajo que, además de hacerlo con mucha profesionalidad, te ofrecen consuelo en momentos muy difíciles.

Muchas gracias a todos estos equipos que cada día salen a la calle a paliar las últimas horas de los enfermos y acompañar a los familiares.