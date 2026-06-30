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"Gracias, Anna Baget, por todas tus enseñanzas"

La violinista reconstruye desde la ficción la historia de Anna Maria della Pietà, una huérfana en la Venecia del siglo XVIII que llegó a ser más popular que su mentor, Vivaldi

La violinista reconstruye desde la ficción la historia de Anna Maria della Pietà, una huérfana en la Venecia del siglo XVIII que llegó a ser más popular que su mentor, Vivaldi / Freepik

Javier Gutiérrez

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En el actual ecosistema algorítmico que todo lo crea, que todo lo predice y que todo lo genera hay un espacio pequeño, un reducto libre, una reflexión, un instante, que no se puede reproducir artificialmente, porque no nace de una máquina, nace del corazón: la gratitud. Esa gratitud es la que hoy quiero reconocer públicamente a una magnifica maestra y excelsa violinista: Anna Baget.

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Con ocasión de tu jubilación, quiero agradecerte, Anna, tu emoción, tu pasión y tu generosidad. Con una inquietud ordenada, sosegada y reflexiva, has puesto armonía en el caos, melodía en el ruido, y propósito en el desorden. Tengo presentes tus enseñanzas y tu inconformismo disciplinado, que empuja a cuestionar lo establecido sin perder la calma. Junto a Anibal, has conseguido ese oasis de serenidad, sensibilidad y música que trasciende lo meramente profesional y que ninguna inteligencia artificial puede emular. Sois muy grandes.

Sirva este público reconocimiento, Anna, para poner en valor tu decidida y generosa vocación docente. Has sido faro, norte y guía de innumerables generaciones de músicos, dejando tras de ti mucho rigor, método y reflexión, y lo más importante, un legado docente y musical brillante que has forjado a lo largo de estos años, con el que te has ganado el cariño, el respeto y el afecto de cuantos hemos pasado por tus manos.

Gracias, siempre, Anna.

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