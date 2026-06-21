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"Gracias por no pasar de largo"
Barcelona 28/11/2024 Huelga de conductores de autobuses urbanos e interurbanos. En la foto, paradas de autobuses urbanos e interurbanos en Meridiana Sagrera Fotografía de Ferran Nadeu / FERRAN NADEU / EPC
Silvia Ruiz
El pasado martes 9 de junio, alrededor de las 7.40 horas, delante del hotel Atenas del Clot, solo de asomarme por la puerta del bus para salir, una persona que iba corriendo por el andén me derribó al suelo. El impacto me dejó aturdida y con el brazo y la pierna amoratados. La peor cara de la falta de prudencia en el espacio público fue compensada por unos ciudadanos que se acercaron para levantarme y comprobar si estaba bien.
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En aquel momento, por el mismo susto y las ganas de llorar que me entraron, no acerté ni a decirles nada, de lo cual después me he avergonzado. Por ello, quiero hacerles llegar hoy una disculpa por el silencio del momento y a la vez mi agradecimiento más sincero. Gracias por no pasar de largo.
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