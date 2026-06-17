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"El Govern privatitzarà l'última rampa pública del nostre litoral, la de l'Escala"
Vista aèria de LEscala / CN L'Escala
Carles Font
El sector marítim recreatiu està en peu de guerra. A diferència de Catalunya, a la resta de l'Estat l'accés al mar és gratuït i es disposa de nombroses rampes públiques. Enguany, la Generalitat privatitzarà l'última rampa pública que queda al nostre litoral, la de l'Escala. L'objectiu és clar: fer caixa a costa de vulnerar el dret d'accés lliure al mar.
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Amb aquesta mateixa ambició, Ports de la Generalitat ha anat eliminant les rampes públiques per convertir-les en marines seques, ja que el lloguer els aporta més beneficis. La següent rampa sentenciada és la de Palamós. Obligats a passar per la caixa de la grua -amb un cost quatre vegades superior- o a pagar el preu d'or d'una boia enmig del mar.
El col·lectiu recreatiu ja prepara una gran manifestació. Malauradament, sembla que la mobilització és l'únic llenguatge que la Generalitat és capaç d'entendre. Som els autèntics oblidats d'Espanya. Sembla que a l'Administració ningú sàpiga que en una empresa privada, per reduir costos sense castigar els clients, el primer que es fa és retallar càrrecs i personal innecessari.
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