Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El Govern actuó bien enviando la alarma por el vendaval"
Barcelona 12/02/2026 Sociedad Vendaval en Barcelona. Brigadas de limpieza en el centro de Barcelona. AUTOR: JORDI OTIX. / Jordi Otix / EPC
Miguel Rabadan
El Govern de la Generalitat envió una alarma a la ciudadanía por la previsión del fuerte temporal de viento que se esperaba en Catalunya. Creo que actuó bien al advertirlo, aunque, naturalmente, tuvo sus inconvenientes. Yo mismo sufrí la cancelacion de un espectáculo teatral. Mejor así que haber sufrido un percance camino o de vuelta del teatro.
Parece ser que en aquellas zonas donde no afectaron las previsiones, los responsables municipales se han quejado de esta alarma, incluso han dictaminado que había sido una medida centralista. Curiosa reacción, cuando lo más lógico sería alegrarse de haberse librado del temporal, de los heridos en Barcelona y de la víctima mortal. Vivimos tiempos en los que el temporal criticado por criticar está constantemente planeando en nuestro cielo.
