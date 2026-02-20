"El Gobierno engaña a pensionistas mutualistas y con largas carreras de cotización"

Vista de la manifestación por las Pensiones Dignas organizada por los colectivos de pensionistas este sábado en Madrid. / EFE/ Chema Moya

Luis Ortiga



Las promesas de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al colectivo de pensionistas mutualistas continúan sin cumplirse. El engaño y ninguneo no cesa. Primero aseguró que su deuda con los pensionistas (atrasos de 2019/2022) se pagaría en 2024, después afirmó que en 2025 y ahora, en 2026, muchos afectados todavía no han cobrado.

Me personé en la Delegación de Hacienda para interesarme por la situación de la deuda y me informaron que el expediente tiene el estatus de “aprobado” pero se precisa que “alguien pulse el botón para liberar el pago”. Aseguran que están desbordados por reclamaciones y quejas y que hay muchos expedientes en esa misma situación.

Esta demora e incumplimiento sistemático es inadmisible. Tampoco es aceptable que los grupos políticos no exijan que se pague la deuda y obtener una información detallada de los importes pendientes de pago y número de pensionistas afectados. De la falta de reacción al respecto por parte de los sindicatos “mayoritarios” prefiero no hablar. No espero nada de ellos.

Muchos de estos pensionistas mutualistas están sufriendo, además, la penalización a las jubilaciones anticipadas de personas con largas carreras de cotización. También en este caso los grupos políticos y sindicatos traicionan a ese colectivo. En efecto, una moción de Podemos (apoyada desde ASJUBI40) para derogar la penalización fue aprobada por el Congreso el pasado noviembre, pero ni el Gobierno ni los grupos politicos que votaron a favor o se abstuvieron hacen nada para cumplir con lo votado por ellos mismos.

Al contrario, el Gobierno ha bloqueado la moción y los grupos politicos miran a otro lado. Es una manifestación de la intolerable hipocresía política. La credibilidad de muchos grupos politicos está bajo mínimos. La falsedad e hipocresía se acaba pagando.