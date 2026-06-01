"Aquí todos ejercemos de madres Teresa de Calcuta"

Huelga de profesores en Jardinets de Gràcia / JORDI COTRINA

César Carulla



En todos los ámbitos profesionales, periódicamente los altos cargos deben justificar sus resultados a las juntas de administración, empleados y accionistas. Si una empresa demuestra buenos resultados porque tiene mejores beneficios que la competencia, la plantilla y los salarios crecen, la estructura de la empresa crece. Entonces, ¿por qué podría ser que a su CEO se le exija rendir cuentas?

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Pongamos que la empresa en cuestión es el Estado y que su CEO es el presidente del gobierno. Según nuestro presidente argumenta, España es un macro estado del bienestar social (no hay nada mejor en el mundo) además de ser el laboratorio para la amplitud infinita de derechos humanos y que somos el faro moral para el resto de la humanidad (él es el faro).

Pero gran parte de la empresa está en la calle cortando carreteras porque se sienten agobiados de tener que ejercer como madres Teresa de Calcuta en lugar de profesores, ya que toda esa bondad que su CEO predica no la ejerce él, sino ellos y ellas. Así mismo ejerce el personal sanitario, como monjas de convento de clausura, que contando con la misma infraestructura y personal que hace 25 años atienden a 8,5 millones de personas más de lo previsto por la natural natalidad nacional.

Todos los clientes de la empresa (los ciudadanos que pagamos el precio en impuestos cada vez más elevado) pasamos obligados por los saturados centros educativos, por los saturados CAP de atención primaria y las saturadas urgencias; así mismo pasamos por el saturado mercado de la vivienda para intentar adquirir o alquilar una, más que nada porque no nos gusta vivir en casas hechas de cartón en la calle.

Pero el CEO de la empresa, desde la sede del Vaticano, dice que en breve esos 8,5 millones pasarán a ser nueve y añade que los españoles quieren eso más que nada en el mundo, más que una casa, más que su educación y su salud, porque somos madres Teresa de Calcuta, somos el faro moral (él es el faro), no convoca elecciones porque las ganaría de lejos.